В Башкирии скончалась семейная пара после отравления газом
В Башкирии погибла семейная пара в результате отравления газом.
Инцидент произошел в селе Асяново Дюртюлинского района региона. Соседи обнаружили тела двух погибших, мужчины 1954 и женщины 1960 года рождения.
По предварительным данным, причиной смерти стало отравление природным газом из-за неисправности индивидуальной системы отопления дома, пишет ТАСС со ссылкой на источник.Происшествия Башкортостан
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