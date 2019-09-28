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В Башкирии скончалась семейная пара после отравления газом

13:59, 28.09.2019
В Башкирии скончалась семейная пара после отравления газом
Фото: pixabay.com

В Башкирии погибла семейная пара в результате отравления газом.

Инцидент произошел в селе Асяново Дюртюлинского района региона. Соседи обнаружили тела двух погибших, мужчины 1954 и женщины 1960 года рождения.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление природным газом из-за неисправности индивидуальной системы отопления дома, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия Башкортостан
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