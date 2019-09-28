Казанец Ильдар Ибрагимов стал чемпионом Европы по шахматам

В хорватском городе Мали-Лошинь завершился чемпионат Европы по шахматам среди сеньоров. Сборная России стала абсолютным победителем турнира в обеих возрастных группах.

В составе сборной в группе 50+ победу одержал казанский гроссмейстер Ильдар Ибрагимов. Казанец одержал шесть побед и дважды добился ничьей в восьми сыгранных на турнире партиях. Сборная России 50+ набрала 17 очков и по дополнительным показателям обошла сборную Хорватии-1.

В категории 65+ российская сборная (Юрий Балашов, Евгений Свешников, Евгений Калегин, Владимир Желнин и Николай Пушков) набрала 18 очков и также заняла первое место. На 4 очка отстали команды Швеция-1 (2-е место) и Германия (3-е место).