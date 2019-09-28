Более 20 тысяч башкирских большегрузов зарегистрировано в системе «Платон»

В системе «Платон» зарегистрировано более 20 тыс. башкирских большегрузов и 6,7 тыс. грузоперевозчиков. За 9 месяцев текущего года рост регистрации составил почти 900 новых владельцев тяжеловесного транспорта республики.

В ПФО 68 тысяч владельцев большегрузов и 190 тысяч грузовиков. В целом по России в государственной системе зарегистрировано более 0,5 млн грузоперевозчиков и 1,2 млн грузовиков массой свыше 12 тонн.

За счет средств, перечисленных грузоперевозчиками в федеральный бюджет через госсистему «Платон», отремонтировано более 2,7 тыс. км самых проблемных дорог в 40 городах и регионах и свыше 30 мостов в 19 регионах нашей страны.

Новый Затонский мост в Уфе стал одним из первых объектов, построенных на платежи в «Платон». На его строительство было направлено 1,5 млрд рублей, рассказал руководитель уральского филиала системы «Платон» Алексей Сидоренко на форуме «Транспорт Урала» в Уфе.

По данным госсистемы, самыми загруженными и нуждающимися в расширении являются трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». После них в рейтинге — кольцевые дороги вокруг Москвы А-107 и А-108, передает ИА «Башинформ».

Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что 19 млн человек в России платят налоги государству вместо того, чтобы получать помощь от него.