Более 20 тысяч башкирских большегрузов зарегистрировано в системе «Платон»
В системе «Платон» зарегистрировано более 20 тыс. башкирских большегрузов и 6,7 тыс. грузоперевозчиков. За 9 месяцев текущего года рост регистрации составил почти 900 новых владельцев тяжеловесного транспорта республики.
В ПФО 68 тысяч владельцев большегрузов и 190 тысяч грузовиков. В целом по России в государственной системе зарегистрировано более 0,5 млн грузоперевозчиков и 1,2 млн грузовиков массой свыше 12 тонн.
За счет средств, перечисленных грузоперевозчиками в федеральный бюджет через госсистему «Платон», отремонтировано более 2,7 тыс. км самых проблемных дорог в 40 городах и регионах и свыше 30 мостов в 19 регионах нашей страны.
Новый Затонский мост в Уфе стал одним из первых объектов, построенных на платежи в «Платон». На его строительство было направлено 1,5 млрд рублей, рассказал руководитель уральского филиала системы «Платон» Алексей Сидоренко на форуме «Транспорт Урала» в Уфе.
По данным госсистемы, самыми загруженными и нуждающимися в расширении являются трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». После них в рейтинге — кольцевые дороги вокруг Москвы А-107 и А-108, передает ИА «Башинформ».
Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что 19 млн человек в России платят налоги государству вместо того, чтобы получать помощь от него.
Справка
Система «Платон» заработала в 2015 году. Грузовики весом более 12 тонн должны платить за проезд по дорогам, чтобы компенсировать наносимый им ущерб. Изначально тариф устанавливался в размере 3,73 рубля. После протестов водителей плату понизили до 1,53. С 15 апреля 2017 года тариф был установлен в размере 1,91 руб. за 1 км пути. С 1 июля 2019 года тариф установлен в размере 2,04 руб./1 км.
По информации Минтранса РФ, с 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./1 км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./1 км. Далее планируется повышать тариф ежегодно с 1 февраля на уровень годовой инфляции, которая ожидается в районе 4%.
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