Дмитрий Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%

Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.

«В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50 процентов от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним. Давайте обсудим, что можно еще сделать»,— сказал премьер-министр РФ.

На встрече обсуждалась реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Александр Калинин рассказал, что вклад малого бизнеса в валовой продукт вырос с 2015 по 2018 год включительно с 18 до 22,3%, а оборот малых и средних предприятий за прошлый год, по данным Росстата, — на 10%.

Ранее глава Минэкономики Татарстана Фарид Абдулганиев заявил, что оборот малого бизнеса республики к 2024 году достигнет около 1,7 трлн рублей.