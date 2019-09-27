Сегодня в Казани пройдет масштабное отключение воды — мэрия опубликовала маршруты автоцистерн с водой

Сегодня с 22:00 будет отключено водоснабжение в части домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Воды не будет до утра 29 сентября.

Завтра, 28 сентября, с 6:00 до 23:00 будут курсировать цистерны-автовозки с водой.

Сектор улиц: Гаврилова — Воровского — Амирхана — Чуйкова

Сектор улиц: Гаврилова — Ямашева — Амирхана — Чуйкова

Сектор улиц: Голубятникова — Ямашева — Амирхана — Мусина

Сектор улиц: Чистопольской — Ибрагимова — Волгоградской — Бондаренко

Сектор улиц: Коломенской — Воровского — Декабристов — Восстания — Васильченко

Сектор улиц: Восстания — Энергетиков — Серова — Кулахметова

Сектор улиц: Кулахметова — Краснококшайской — Большой Крыловки — Крыловки — Серова

Сектор улиц: Комсомольской — Декабристов — Ленской — Большой Крыловки

Сектор улиц: Большой Крыловки — Болотникова — Гладилова — Горьковского шоссе

Сектор улиц: Васильченко — Хлебозаводской

Сектор улиц: Обнорского — Химиков — Бестужева

Сектор улиц: Тимирязева — Копылова — Побежимова — Челюскина — Социалистической — Белинского

Сектор улиц: Ижевской — Максимова — Олега Кошевого — Лукина — Дементьева — Годовикова

Сектор улиц: Максимова — Дементьева — Циолковского — Пржевальского — Чапаева — Павлова — Айдарова

Сектор улиц: Ленинградской — Пржевальского — Северополюсной — Челюскина — Побежимова, затем Беломорская — Карагандинская — Обнорского — Большая Армавирская

пос. Северный

пос. Залесный

Время приезда автоцистерн казанцы могут уточнить в управляющей компании или в диспетчерской МУП «Водоканал».

Отключение связано с внеплановым ремонтом узловой запорной арматуры на Волжском водозаборе. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».