Сегодня в Казани пройдет масштабное отключение воды — мэрия опубликовала маршруты автоцистерн с водой
Сегодня с 22:00 будет отключено водоснабжение в части домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Воды не будет до утра 29 сентября.
Завтра, 28 сентября, с 6:00 до 23:00 будут курсировать цистерны-автовозки с водой.
- Сектор улиц: Гаврилова — Воровского — Амирхана — Чуйкова
- Сектор улиц: Гаврилова — Ямашева — Амирхана — Чуйкова
- Сектор улиц: Голубятникова — Ямашева — Амирхана — Мусина
- Сектор улиц: Чистопольской — Ибрагимова — Волгоградской — Бондаренко
- Сектор улиц: Коломенской — Воровского — Декабристов — Восстания — Васильченко
- Сектор улиц: Восстания — Энергетиков — Серова — Кулахметова
- Сектор улиц: Кулахметова — Краснококшайской — Большой Крыловки — Крыловки — Серова
- Сектор улиц: Комсомольской — Декабристов — Ленской — Большой Крыловки
- Сектор улиц: Большой Крыловки — Болотникова — Гладилова — Горьковского шоссе
- Сектор улиц: Васильченко — Хлебозаводской
- Сектор улиц: Обнорского — Химиков — Бестужева
- Сектор улиц: Тимирязева — Копылова — Побежимова — Челюскина — Социалистической — Белинского
- Сектор улиц: Ижевской — Максимова — Олега Кошевого — Лукина — Дементьева — Годовикова
- Сектор улиц: Максимова — Дементьева — Циолковского — Пржевальского — Чапаева — Павлова — Айдарова
- Сектор улиц: Ленинградской — Пржевальского — Северополюсной — Челюскина — Побежимова, затем Беломорская — Карагандинская — Обнорского — Большая Армавирская
- пос. Северный
- пос. Залесный
Время приезда автоцистерн казанцы могут уточнить в управляющей компании или в диспетчерской МУП «Водоканал».
Отключение связано с внеплановым ремонтом узловой запорной арматуры на Волжском водозаборе. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым