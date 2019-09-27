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Сегодня в Казани пройдет масштабное отключение воды — мэрия опубликовала маршруты автоцистерн с водой

21:56, 27.09.2019
Сегодня в Казани пройдет масштабное отключение воды — мэрия опубликовала маршруты автоцистерн с водой
Фото: pixabay.com

Сегодня с 22:00 будет отключено водоснабжение в части домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Воды не будет до утра 29 сентября.

Завтра, 28 сентября, с 6:00 до 23:00 будут курсировать цистерны-автовозки с водой.

  • Сектор улиц: Гаврилова — Воровского — Амирхана — Чуйкова
  • Сектор улиц: Гаврилова — Ямашева — Амирхана — Чуйкова
  • Сектор улиц: Голубятникова — Ямашева — Амирхана — Мусина
  • Сектор улиц: Чистопольской — Ибрагимова — Волгоградской — Бондаренко
  • Сектор улиц: Коломенской — Воровского — Декабристов — Восстания — Васильченко
  • Сектор улиц: Восстания — Энергетиков — Серова — Кулахметова
  • Сектор улиц: Кулахметова — Краснококшайской — Большой Крыловки — Крыловки — Серова
  • Сектор улиц: Комсомольской — Декабристов — Ленской — Большой Крыловки
  • Сектор улиц: Большой Крыловки — Болотникова — Гладилова — Горьковского шоссе
  • Сектор улиц: Васильченко — Хлебозаводской
  • Сектор улиц: Обнорского — Химиков — Бестужева
  • Сектор улиц: Тимирязева — Копылова — Побежимова — Челюскина — Социалистической — Белинского
  • Сектор улиц: Ижевской — Максимова — Олега Кошевого — Лукина — Дементьева — Годовикова
  • Сектор улиц: Максимова — Дементьева — Циолковского — Пржевальского — Чапаева — Павлова — Айдарова
  • Сектор улиц: Ленинградской — Пржевальского — Северополюсной — Челюскина — Побежимова, затем Беломорская — Карагандинская — Обнорского — Большая Армавирская
  • пос. Северный
  • пос. Залесный

Время приезда автоцистерн казанцы могут уточнить в управляющей компании или в диспетчерской МУП «Водоканал».

Отключение связано с внеплановым ремонтом узловой запорной арматуры на Волжском водозаборе. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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