В Лаишево осудили трех грузчиков аэропорта «Казань» за кражи из багажа пассажиров

Лаишевский районный суд РТ вынес приговор по уголовному делу в отношении трех грузчиков международного аэропорта «Казань» , обвиняемых в совершении краж вещей из багажа пассажиров.

Суд установил, что три работника аэропорта в мае этого года, находясь на зоне комплектования багажа международных рейсов, похищали личные вещи пассажиров.

Их действия были пресечены работниками ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые раскаялись в содеянном и полностью возместили ущерб, причиненный авиапассажирам.

Действия обвиняемых следственными органами квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд приговорил двоих соучастников к 300 часам обязательных работ, третьего фигуранта дела, который ранее привлекался к ответственности, к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы.

В пресс-службе международного аэропорта «Казань» прокомментировать ситуацию «Реальному времени» отказались.

Ранее сообщалось, что из Казани откроются новые авиарейсы в китайский город Харбин с посадкой в Екатеринбурге.

