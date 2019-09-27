Из Казани откроется новый авиарейс до китайского города

Из Казани откроются новые авиарейсы в китайский город Харбин с посадкой в Екатеринбурге.

«Новые рейсы U6-859/860 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям в период с 27 октября 2019 года до 22 марта 2020 года», — сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Отмечается, что Харбин является самым «русским» городом Китая. В нем можно увидеть самый большой на востоке православный собор — Софийский и самый масштабный и высокоуровневый архитектурный ансамбль храма Конфуция. А также туристы могут прогуляться по самой длинной пешеходной улице во всей Азии — Центральной. На ней преобладает европейская архитектура. Такое смешение стилей произошло в результате слияния Европы и Азии в этом торговом городе.

Напомним, с 20 сентября были назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Аэропорт — Казань и Казань — Аэропорт.

