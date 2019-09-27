Из Казани откроется новый авиарейс до китайского города
Из Казани откроются новые авиарейсы в китайский город Харбин с посадкой в Екатеринбурге.
«Новые рейсы U6-859/860 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям в период с 27 октября 2019 года до 22 марта 2020 года», — сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Отмечается, что Харбин является самым «русским» городом Китая. В нем можно увидеть самый большой на востоке православный собор — Софийский и самый масштабный и высокоуровневый архитектурный ансамбль храма Конфуция. А также туристы могут прогуляться по самой длинной пешеходной улице во всей Азии — Центральной. На ней преобладает европейская архитектура. Такое смешение стилей произошло в результате слияния Европы и Азии в этом торговом городе.
Напомним, с 20 сентября были назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Аэропорт — Казань и Казань — Аэропорт.
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2.В 1644 году цинские армии перешли Великую китайскую стену и взяли Пекин. После долгой войны маньчжуры смогли окончательно присоединить весь Китай к своему государству Цин.
Оставаясь господствующей группой в Цинской империи, маньчжуры весьма скоро восприняли китайскую культуру, однако их историческая родина, Маньчжурия, никогда не была полностью интегрирована с покоренным внутренним Китаем, сохраняя юридические и этнические отличия. Для контроля над доступом этнических китайцев (ханьцев) в центральную и северную Маньчжурию (то есть за пределы Ляодуна), для поселения или сбора женьшеня и других природных ресурсов, в середине XVII века была даже сооружена специальная Ивовая изгородь. Лишь во второй половине XIX века, после потери Приамурья и Приморья, цинское руководство осознало необходимость заселить северо-восточные окраины страны и укрепить госбюджет, и открыло дорогу массовому заселению Маньчжурии китайцами.