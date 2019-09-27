В Татарстане откроется горячая линия для предпринимателей

С 30 сентября до 4 октября в Татарстане и Казани будет работать горячая линия Роспотребнадзора для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они смогут получить консультацию по поводу начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

Консультации будут доступны с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 и в пятницу с 10.00 до 15.45 с перерывом на обед с 12.00 до 12.45, сообщили в ведомстве.

Ранее Татарстан получил дополнительно 279,68 млн рублей на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Таким образом, общий бюджет этого нацпроекта в Татарстане на 2019 год составил почти 2 млрд рублей.