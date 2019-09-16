Татарстан получил еще 279 млн рублей на нацпроект по развитию предпринимательства

Татарстан получил дополнительно 279,68 млн рублей на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Таким образом, общий бюджет этого нацпроекта в Татарстане на 2019 год составил почти 2 млрд. рублей,

Из дополнительных средств 250 млн рублей направят на строительство индустриального парка на территории технополиса «Химград» (ООО «Тасма Инвест-Торг») и 29,68 млн рублей — на поручительства Гарантийного фонда РТ. Софинансирование из бюджета Республики Татарстан составит 65,6 млн рублей, добавляет пресс-служба Минэкономики Татарстана.

«Как на уровне правительства республики, так и на федеральном уровне развитию предпринимательства уделяется большое внимание. Это подтверждает и то, что Татарстан занимает первое место по объемам выделяемой на развитие МСП поддержки», — заявил министр экономики Фарид Абдулганиев.

Всего в 2019 году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства Татарстан получил в 30 раз больше средств, чем в прошлом. В абсолютных цифрах это почти 2 млрд рублей. По этому показателю Татарстан стал лидером среди российских регионов.