«Так могла бы выглядеть вся Россия»: Варламов рассказал о набережных Татарстана

Известный блогер Илья Варламов посвятил пост на своем сайте набережным Татарстана.

«Оказывается, в Татарстане много отличных набережных, про которые мало кто знает. Обидно вышло», — пишет блогер.

Он отметил, что у республики «в последние годы с этим все в порядке», и показал несколько общественных пространств, которые благоустроили в Татарстане.

Варламов рассказал о набережной реки Ик в селе Муслюмово, которую благоустроили в 2016 году, и парке выходного дня для сельчан в доисторическом стиле. Также блогер показал огромную фестивальную поляну с амфитеатром и кострищем, которую попросили сами жители села.

Не ускользнули от его внимания и набережная и пляж в городе Лаишево. В прошлом году там был побит рекорд в летний сезон — в один день на пляж пришли 20 тысяч человек. Кроме того, проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Следующей набережной, которую выделил Варламов, оказалась «Кама в поселке Красный Ключ». Здесь был отреставрирован причал, обновлены покрытия и малые архитектурные формы. Также здесь на пляже появились специальные коляски для маломобильных людей.

Также блогер похвалил благоустройство набережных в Арске (набережная «Казан Су»), реки Нурминка в Кукморе, реки Тюлячка в Тюлячах, центрального водоема в Бугульме, оценил создание туристическо-рекреационной зоны в Альметьевске и каскад прудов там же.

«По-моему, это очень крутые примеры того, каким может быть современное благоустройство в наших городах и даже селах», — заключил Варламов.

Ранее он составил топ-10 лучших российских набережных. В него вошли набережная озера Кабан в Казани и набережная Тукая в Челнах.