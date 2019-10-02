«Казаньоргсинтез» и Siemens подписали соглашение о строительстве энергоустановки

Фото: Роман Хасаев

В эти минуты на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя — 2019» руководство немецкой компании Siemens и ПАО «Казаньоргсинтез» при личном участии председателя Совета директоров Руслана Шигабутдинова подписали контракт на строительство парогазовой электростанции мощностью 250 МВт для нужд нефтехимического предприятия.



Срок реализации проекта — 41 месяц. Ввод в эксплуатацию ПГУ запланирован на март 2023 года.

Помимо контракта на строительство ПГУ на 250 МВт, немецкий концерн подписал два соглашения о сервисном обслуживании электростанции для «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза».

Сумма всех трех контрактов составляет 290 млн евро.