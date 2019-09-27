Стали известны основные риски для роста экономики России

Нестабильность в мировой экономике и слабость внутреннего спроса создают риски для роста экономики России в 2019—2020 годах, это отметили эксперты НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

По их словам, в августе в российской экономике сохранились следующие тенденции: стагнация потребительских расходов и строительства на фоне роста промышленного производства.

При этом в ближайшее время темпы роста индекса базовых отраслей смогут повыситься за счет эффекта низкой базы IV квартала прошлого года и сможет достичь 1,4%. Это может произойти из-за продолжающегося смягчения денежно-кредитной политики и возможного роста бюджетных расходов на нацпроекты, передает ТАСС.

«Ближе к концу года ожидается наращивание финансирования нацпроектов, а Банк России в сентябре вновь опустил ключевую ставку — до 7% — и, вероятно, опустит ее еще ниже», — отметили специалисты.

В Высшей школе экономики обратили внимание на то, что целевой показатель роста ВВП РФ в 1,3% в 2019 году может быть достижим, однако замедление роста мировой экономики и нестабильность внешнего фона будут создавать риски для последующего роста экономики РФ в 2020 году.

Ранее эксперт рассказал о последствиях выхода российской экономики из тени.