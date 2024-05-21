Банк России опубликовал курс валют на 22 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 22 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня упала на 0,05 рубля, доллар опустился в цене на 0,25 рубля, евро также подешевел, на 0,29 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,46 рубля;
- доллар — 90,41 рубля;
- евро — 98,30 рубля.
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