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Банк России опубликовал курс валют на 22 мая

16:43, 21.05.2024
Банк России опубликовал курс валют на 22 мая
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 22 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня упала на 0,05 рубля, доллар опустился в цене на 0,25 рубля, евро также подешевел, на 0,29 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,46 рубля;
  • доллар — 90,41 рубля;
  • евро — 98,30 рубля.

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Разиль Самигуллин
Экономика

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