Эксперт рассказал о последствиях выхода экономики России из тени

Профессор кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Елена Устюжанина оценила последствия выхода экономики России из тени.

По ее мнению, в краткосрочной перспективе это может затормозить ее рост и снизить реальные доходы населения, но с точки зрения долгосрочной перспективы, это положительный процесс.

«Может ли выход экономики из тени тормозить экономический рост? Да, в краткосрочном периоде такой эффект возможен. Поскольку этот процесс существенно увеличивает налоговые издержки бизнеса. Иными словами, бизнес отдает больше средств государству и перекладывает увеличение своих издержек на потребителя. Так называемая инфляция издержек, которая ведет к снижению реальных располагаемых доходов населения, а, значит, и величины потребительского спроса», — сказала Устюжанина.

Однако в длительной перспективе эффект будет положительным за счет минимизации рисков для предпринимателей, передает «РИА Новости» прогноз экономиста.

Ранее Росстат назвал объем неучтенной экономики России, то есть теневого и неформального производства. В 2017 году он составил 11,7 трлн рублей или 12,7% ВВП, следует из данных Росстата.

