Международный золотой резерв России в апреле достиг рекордной отметки в объеме 2 336 тонн

Фото: Динар Фатыхов

Международный золотой резерв России в апреле достиг рекордной отметки в объеме 2 336 тонн. В целом баланс страны в апреле пополнился на 3 тонны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоимость резервов России подскочила до $176 млрд.

Напомним, в начале мая правительство России приняло решение вывести золото из-под действия курсовой экспортной пошлины. Это следует из постановления, которое вступило в силу со дня официального опубликования. В то же время на золотосодержащие концентраты пошлина продолжает действовать.

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Разиль Самигуллин