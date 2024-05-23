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Госдума может ввести прогрессивную шкалу НДФЛ в эту весеннюю сессию

11:15, 23.05.2024
Госдума может ввести прогрессивную шкалу НДФЛ в эту весеннюю сессию
Фото: Максим Платонов

Госдума может принять решение о введении прогрессивной шкалы подоходного налога и другие изменения в налоговом законодательстве в эту весеннюю сессию.

— Чтобы система заработала с 1 января, изменения нужно принимать в эту сессию, — заявил глава ТПП РФ Сергей Катырин.

По его мнению, это время даст возможность подготовиться бизнесу и гражданам.

Уже известно, что доходы участников СВО будут освобождены от прогрессивной ставки. Подробнее об инициативе — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева
Экономика

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