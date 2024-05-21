«Магнит» проведет годовое собрание акционеров 27 июня

Фото: Луиза Игнатьева

ПАО «Магнит» назначило годовое собрание своих акционеров на 27 июня. Об этом сообщила сама компания. Дата определения лиц, имеющих право участвовать в собрании, — 3 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

В повестку собрания включено несколько вопросов: утверждение распределения прибыли, включая выплату дивидендов, за 2023 год, утверждение годового отчета за прошлый год, избрание членов совета директоров, утверждение устава и назначение аудитора. Рекомендация по дивидендам и кандидатуры в совет директоров пока не раскрываются.

Напомним, акции «Газпрома» упали к показателям октября 2022 года. Данное понижение произошло из-за новостей о рекомендации властей не выплачивать дивиденды за 2023 год. Подобное распоряжение правительства было опубликовано 18 мая.

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Разиль Самигуллин