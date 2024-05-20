Акции «Газпрома» упали к показателям октября 2022 года

Фото: Максим Платонов

Акции «Газпрома» упали к показателям октября 2022 года. Данное понижение произошло из-за новостей о рекомендации властей не выплачивать дивиденды за 2023 год. Подобное распоряжение правительства было опубликовано 18 мая. Об этом сообщает Интерфакс.

— При формировании позиции акционера Российской Федерации в публичном акционерном обществе «Газпром» не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям публичного акционерного общества «Газпром» по итогам 2023 года, — говорится в распоряжении.

Напомним, в прошлом году акционеры «Газпрома» также решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Данное решение было принято в связи с тем, что за первое полугодие 2022 года группа выплатила рекордные промежуточные 51,03 рубля за акцию.

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Разиль Самигуллин