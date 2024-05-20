«Русолово» планирует не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
Совет директоров компании «Русолово» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год. Годовое собрание акционеров «Русолова» состоится 24 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 31 мая. Об этом сообщает Интерфакс.
Стоит отметить, что «Русолово», как и в предыдущие годы, не выплачивало дивиденды по результатам 2022 года. Об этом сообщает Интерфакс.
Напомним, акции «Газпрома» упали к показателям октября 2022 года. Данное понижение произошло из-за новостей о рекомендации властей не выплачивать дивиденды за 2023 год.
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