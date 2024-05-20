Новости экономики

01:16 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

«Русолово» планирует не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

21:22, 20.05.2024
«Русолово» планирует не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
Фото: Максим Платонов

Совет директоров компании «Русолово» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год. Годовое собрание акционеров «Русолова» состоится 24 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 31 мая. Об этом сообщает Интерфакс.

Стоит отметить, что «Русолово», как и в предыдущие годы, не выплачивало дивиденды по результатам 2022 года. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, акции «Газпрома» упали к показателям октября 2022 года. Данное понижение произошло из-за новостей о рекомендации властей не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть733.4
  • Нижнекамскнефтехим104.6
  • Казаньоргсинтез117.3
  • КАМАЗ180.5
  • Нижнекамскшина74.4
  • Таттелеком1.073