«Русолово» планирует не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Фото: Максим Платонов

Совет директоров компании «Русолово» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год. Годовое собрание акционеров «Русолова» состоится 24 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 31 мая. Об этом сообщает Интерфакс.

Стоит отметить, что «Русолово», как и в предыдущие годы, не выплачивало дивиденды по результатам 2022 года. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, акции «Газпрома» упали к показателям октября 2022 года. Данное понижение произошло из-за новостей о рекомендации властей не выплачивать дивиденды за 2023 год.

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Разиль Самигуллин