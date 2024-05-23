Андрей Макаров: «Мы обещали не трогать самозанятых 10 лет»

Экспериментальный налоговый режим для самозанятых необходимо оставить без изменений. С таким предложением выступил председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

— Есть ли возможность заплатить больше? Есть! Но государство обещало их не трогать 10 лет, — напомнил он.

Его поддержал глава ТПП Сергей Катырин:

— Если обещали 10 лет, то должны выдерживать. Иначе никто в налоговую систему верить не будет.

Сейчас в стране 10 млн самозанятых. Особенностью правового режима налогообложения самозанятых граждан является то, что физлица и ИП, которые переходят на него, могут платить только налог на профессиональный доход по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без риска назначения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Луиза Игнатьева