В мире рекордно подорожал апельсиновый сок

Фото: Максим Платонов

Концентрированный апельсиновый сок достиг рекордной стоимости на мировых рынках — $4,56 за примерно 450 граммов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Причина такого роста цен — ожидание снижения урожая апельсинов в Бразилии, главном мировом производителе цитрусовых. По прогнозам специалистов, урожай в этом сезоне будет на 24% меньше, чем обычно.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Согласно документу, сахаросодержащими напитками также не признаются: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента.

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Разиль Самигуллин