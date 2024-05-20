Казанский «Банк 131» включен в систему страхования вкладов

Фото: Максим Платонов

«Кредитная организация ООО «Банк 131» включена в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов», — сообщила пресс-служба АСВ. Регистрация — с 16 мая, ООО присвоен реестровый номер 1018. В результате банк сможет привлекать средства граждан.



«Кредитная организация получила базовую лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и с драгоценными металлами», — отмечается в сообщении АСВ.

Казанский «Банк 131» начал работу в апреле 2019 года. Уставный капитал — 340 млн рублей. Его основал известный татарстанский IT-предприниматель Дмитрий Еремеев, который входит в совет директоров Мосбиржи. До этого основным направлением являлось расчетно-кассовое обслуживание и обслуживание платежей для юридических лиц, деятельность которых связана с интернетом, включая самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес.

В настоящее время в состав участников ССВ входят 598 кредитных организаций. Из них 295 — действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц.



Луиза Игнатьева