На платформе GreenData разрабатывается новая CRM-система для Банка Казани

Фото: Максим Платонов

GMCS (входит в ГК «Максима») завершила первый этап проекта по разработке CRM-системы на базе российской платформы GreenData для Банка Казани, одного из крупнейших региональных банков. Использование платформы поможет обеспечить быстрый старт функциональных блоков CRM-системы: продаж, клиентского сервиса и маркетинга.



«Мы доверили построение CRM-системы зарекомендовавшей себя на рынке команде специалистов GMCS. Выбор в пользу российской платформы обусловлен желанием получить импортонезависимое решение, с возможностью гибкой настройки под наши потребности и высокой скоростью разработки. Уже сегодня руководители используют дашборды в CRM-системе для отслеживания операционной эффективности процессов работы с клиентами», — объясняет Адель Мухаметзянов, директор департамента информационных технологий и операционной деятельности ООО КБЭР «Банк Казани».

В CRM-системе для каждой категории клиентов настроена «воронка продаж», включая инструменты допродаж и работы с лояльностью. Руководители подразделений могут одним кликом выгружать аналитические отчеты по разным параметрам деятельности.

«Для нас это первый крупный CRM-проект на базе российского ПО в банковской отрасли. Мы задействуем наш опыт и наработки по автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами, работы кол-центра, чтобы обеспечить Банк Казани передовыми практиками в этой области», — отмечает Аурика Савчук, вице-президент GMCS.

Ожидается, что проект завершится в 2025 году. К этому моменту в банке будет построена современная CRM-система, полностью отвечающая специфике отрасли.

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