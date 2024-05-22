В Татарстане себестоимость строительства жилья выросла на 25%

Фото: Максим Платонов

За прошедший год в Татарстане себестоимость строительства квадратного метра жилья увеличилась на 25%. По данным единой информационной системы жилищного строительства, сейчас этот показатель составляет 82,2 тыс. рублей за один квадратный метр.

В 2023 году затраты застройщиков составляли 66 тысяч рублей на один квадратный метр, а сейчас этот показатель значительно вырос. Исследование показало, что в Татарстане самая высокая себестоимость строительства в Приволжском федеральном округе. В других регионах себестоимость ниже: в Марий Эл, Мордовии и Оренбургской области этот показатель варьируется от 37,3 до 43,2 тысячи рублей за «квадрат».

Также стоит отметить, что средняя рыночная стоимость одного квадратного метра в Татарстане установлена на уровне 135 тысяч рублей.

Напомним, в Казани установили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на II квартал 2024 года для расчета платежеспособности молодых семей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин