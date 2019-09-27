Следователи восстановили картину пожара в челнинском ресторане «Арарат»

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Следователям удалось восстановить картину произошедшего вчера в Набережных Челнах пожара в заброшенном ресторане «Арарат».

По версии дознавателей, трое подростков 2005 и 2006 годов рождения залезли в заброшенное помещение через оконный проем. Один из них поджег лежавшие там старые матрасы, после этого начался пожар.

Ребята начали выбираться из здания, но это удалось только двоим. Их товарищ, 13-летний мальчик, потерял сознание и погиб.

В настоящее время решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РТ.

Ранее прокуратура Набережных Челнов начала проверку в связи с пожаром в заброшенном ресторане. МЧС Татарстана поделилось кадрами с места событий.