Прокуратура Челнов выяснит, что стало причиной пожара в заброшенном ресторане

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку в связи с пожаром в здании ресторана «Арарат».

Сообщение о пожаре поступило 26 сентября в 17.04. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов.

Кроме того, в процессе тушения пожара в здании неработающего ресторана было обнаружено тело 13-летнего подростка.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также следователям предстоит установить причину пожара.

«Вместе с тем надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности владельцем здания, градостроительного законодательства — местными властями, полноту и своевременность принятых мер — органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и службой судебных приставов. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям сотрудников МЧС, осуществлявших тушение пожара», — передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, пожар был ликвидирован в 19.27 силами МЧС. Ведомство опубликовало фото и видео с места событий.

