В Нурлате мужчина получил условный срок за истязание несовершеннолетнего сына

В Нурлате суд признал 47-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Судом установлено, что апреле этого года мужчина жестоко обращался со своим 13-летним сыном, систематически наносил ему побои.

Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу условно, с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, ранее в Татарстане приемные родители избивали и пытали четырех детей. Одну девочку они убили.

