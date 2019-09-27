Казаньоргсинтез и Siemens подпишут соглашение о строительстве ПГУ-250 на РЭН-2019

Фото: Роман Хасаев

Стали известны результаты тендера на определение лучшего подрядчика для строительства и поставки оборудования для газотурбинной теплоэлектростанции мощностью 250 МВт на территории ПАО «Казаньоргсинтез», входящего в группу компаний ТАИФ. Установку для нужд нефтехимического предприятия будет строить концерн Siemens.



Ожидается, что ПГУ обеспечит КОС собственными мощностями электрической энергии. Ее использование повлияет на снижение затрат на электрообеспечение предприятия.

Церемония подписания договора генерального подряда на строительство электрогенерирующей установки ПГУ-250 для ПАО «Казаньоргсинтез» состоится 2 октября на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя — 2019».