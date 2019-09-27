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Башкирский МУП брал деньги за бесплатные услуги

04:01, 27.09.2019
Башкирский МУП брал деньги за бесплатные услуги
Фото: Тара-Амингу/ ru.wikipedia.org

В Башкирии муниципальное предприятие брало деньги за бесплатные услуги. Жители Кушнаренковского района пожаловались, что им пришлось заплатить за справки, полученные в МУП «Архитектура». Случаи произошли в марте 2019 года.

Так, одной фирме пришлось отдать 6 тыс. рублей за два градостроительных плана земельных участков. Четверо местных жителей отдали почти по 1 тыс. рублей за рассмотрение вопроса пригодности помещения для проживания, сообщает ИА «Башинформ».

Согласно закону о госуслугах, данные муниципальные услуги являются бесплатными, пояснили агентству в прокуратуре. Директора МУП наказали штрафом в 2,5 тыс. рублей и предписали более не допускать подобных нарушений.

Ранее стало известно, что за взятку перед судом предстанет начальник городского дизайнерского центра Уфы.

ОбществоПроисшествия Башкортостан
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