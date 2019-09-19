В Уфе начальник городского дизайнерского центра предстанет перед судом за взятку

В Башкирии перед судом предстанет 46-летний экс-начальник «Центра городского дизайна» города Уфы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствием установлено, что в июле прошлого года к мужчине обратился предприниматель с предложением разработать информационный проект оформления фасада нежилого помещения для своей пекарни.

Услуга по согласованию проекта оказывается бесплатно, а стоимость услуги по разработке эскизного проекта составляет 2,5 тыс. рублей. Но обвиняемый попросил заплатить 60 тыс. рублей за свою работу. При этом мужчина попросил перевести первую половину нужной суммы на счет его супруги.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы. После перевода первой половины денег чиновник был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

В ходе следствия и суда мужчина не признал вину в совершенном преступлении.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и запретил в течение 2 лет занимать должности в государственных и муниципальных органах, а также в акционерных обществах с государственным или муниципальным участием в виде контрольного пакета акций, передает пресс-служба Следкома Башкирии.

Напомним, ранее экс-начальник горуправления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства Альметьевска осужден за мошенничество под видом взятки.