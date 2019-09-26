Радию Хабирову презентовали татарстанский «космический» чак-чак
Сегодня татарстанская делегация на V Бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС в Башкортостане во главе с министром экономики РТ Фаридом Абдулганиевым презентовала главе РБ Радию Хабирову побывавший в космосе чак-чак.
«Космический» чак-чак за короткое время успел стать своеобразным брендом Татарстана, демонстрирующим успехи местных самозанятых.
Абдулганиев рассказал Хабирову, как сегодня в Татарстане реализуется эксперимент по установлению нового налогового режима на профессиональный доход.
На стенде Татарстана была представлена также продукция малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей: фиточай, казылык, масло и сладости.
— Часть представленной продукции сегодня уже реализуется в торговой сети «Байрам» в Уфе. Вместе с тем, пока не все татарстанские производители имеют возможность попасть на полки в торговых сетях Башкортостана, — заметил Абдулганиев.
Хабиров пообещал помочь татарстанским производителям найти своего покупателя в Башкортостане.
Ранее побывавший в космосе чак-чак вручили президенту Татарстана.БизнесРозничная торговля БашкортостанТатарстан
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