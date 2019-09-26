На пожаре в здании заброшенного ресторана в Челнах нашли тело человека

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В процессе тушения пожара в здании недействующего ресторана «Арарат» в Набережных Челнах обнаружили тело человека. Личность погибшего устанавливается.

Тело обнаружили при проливке помещений в правой части здания, в помещении без окон. Предназначение помещения уточняется.

В 19:27 силы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре, передает пресс-служба ведомства. В пресс-службе порекомендовали обратиться за подробностями в Следком Татарстана. Пока следователи не опубликовали официального сообщения о произошедшем.

Ранее МЧС Татарстана опубликовало фото и видео с места событий.