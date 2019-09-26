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Совладелец банка «Зенит» стал его главным управляющим директором

19:48, 26.09.2019
Совладелец банка «Зенит» стал его главным управляющим директором
Фото: pixabay.com

Главным управляющим директором банка «Зенит» назначен акционер кредитной организации Александр Тищенко. Он будет отвечать за реализацию бизнес-стратегии группы «Зенит».

Тищенко стал акционером «Зенита» в июне 2019 года, выкупив долю у группы НЛМК Владимира Лисина. Тищенко также является начальником управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти».

Банк «Зенит» подконтролен «Татнефти». В настоящее время идет процесс объединения кредитной организации с дочерними банками: в текущем году «Зенит» присоединит Липецккомбанк и «Девон-кредит» (MOEX: DVKB), интеграция банка «Зенит Сочи» и Спиритбанка состоится в мае 2020 года.

Банк «Зенит» по итогам первого полугодия 2019 года занял 36-е место по размеру активов.

ЭкономикаБанки Татарстан
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