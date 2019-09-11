Акционеры банка «Зенит» утвердили решение присоединить «Девон-Кредит» и «Липецккомбанк»

Общее собрание акционеров банка «Зенит» приняло решение реорганизовать подконтрольные банки «Девон-Кредит» и «Липецккомбанк». Они будут присоединены к основному банку группы.

«Поручить Временно исполняющему обязанности Председателя Правления АБ «Девон-Кредит» (ПАО) г-ну Мясникову Владимиру Петровичу подписать от имени АБ «Девон-Кредит» (ПАО) вышеуказанный договор о присоединении», — говорится в сообщении на сервере раскрытия информации.

Аналогичное поручение получит и гендиректор ПАО «Липецккомбанк» Михаил Пожидаев.

Напомним, что «Девон-Кредит» начал процесс присоединения к «Зениту», когда лишился лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.

Ранее сообщалось, что в группу «Зенит» войдут пять банков: банк «Зенит», «Липецккомбанк», «Спиритбанк», банк «Зенит Сочи» и банк «Девон-Кредит».