РПЦ выступила против легализации многоженства

Русская православная церковь скептически относится к предложению представителей мусульманской общины легализовать многоженство в России.

Председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов отметил, что данная мера для кого-то, кто не придерживается исламской религии, может стать «только поощрением разврата», пишет «РИА Новости».

Ранее замруководителя пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова прокомментировала заявление главы Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина о легализации многоженства в мусульманских регионах страны.

«Возможно, кого-то из сильной половины жителей республики это расстроит, но в Татарстане не планируют принимать соответствующего закона. А если перейти к серьезной части этого вопроса, то мы все же живем в светском государстве, и наше российское общество давно сформировало свои устойчивые семейные ценности», — сказала она.