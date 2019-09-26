Суд отпустил фигуранта «московского дела» из СИЗО

Басманный районный суд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей и изменении данной меры на домашний арест фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло. Он освобожден из-под стражи в зале суда.

Миняйло обвиняют в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) во время акции 27 июля, сообщает «Медиазона».

Изменить меру пресечения для Миняйло на домашний арест попросил следователь. При этом представитель прокуратуры попросил просто «освободить его из-под стражи». Миняйло заявил, что тронут позицией прокуратуры, и просил следователя также ходатайствовать о его освобождении.

В поддержку Миняйло выступили священники, учителя, актеры, сотрудники благотворительных организаций и различные общественные деятели

Ранее Мосгорсуд отпустил из СИЗО Павла Устинова под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Его задержали 3 августа в Москве. В это время там проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии обвинения, при задержании Устинов применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, в результате чего последний получил вывих плеча. Устинов не признал вину и заявил, что оказался на акции случайно. При этом Тверской районный суд не стал рассматривать видеозаписи момента задержания. В итоге Устинова приговорили к 3,5 года колонии.

Представитель прокуратуры сегодня попросил суд изменить приговор Павлу Устинову и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.