Суд освободил актера Павла Устинова из-под ареста

Мосгорсуд отпустил из СИЗО актера Павла Устинова, приговоренного ранее к 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейца.

Его отпустили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Трансляцию ведет «Медиазона».

Актера освободят после того, как в СИЗО получат постановление суда.

Павла Устинова задержали 3 августа в Москве. В это время там проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии обвинения, при задержании Устинов применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, в результате чего последний получил вывих плеча. Устинов не признал вину и заявил, что оказался на акции случайно. При этом Тверской районный суд не стал рассматривать видеозаписи момента задержания. В итоге Устинова приговорили к 3,5 года колонии.

В поддержку Устинова высказались многие актеры и музыканты, а также секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Накануне Генпрокуратура обратилась в Тверской суд Москвы с просьбой изменить приговор Устинову на наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Тогда же прокуратура попросила изменить актеру меру пресечения до рассмотрения апелляции.