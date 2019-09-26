Минниханов наградил татарстанских победителей и призеров WorldSkills Kazan

Фото: WorldSkills Russia

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил татарстанских победителей, призеров и экспертов 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Участникам церемонии вручили денежные премии и ценные призы. Также наград удостоились коллективы вузов, предприятий и организаций республики, внесших вклад в подготовку и проведение состязаний, сообщает «Татар-информ».

Напомним, всего российская сборная на чемпионате WorldSkills завоевала 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм. В состав национальной сборной от Татарстана вошли 15 конкурсантов (участники в возрасте от 16 до 22 лет). Еще четыре участника из РТ представили Россию в номинацию «Ворлдскиллс Юниоры» (возрастная группа 12—16 лет), а 15 конкурсантов — в Future Skills.

Так, татарстанец Ислам Нигматуллин стал вторым в компетенции «Информационные кабельные сети». Студенты 2-го курса КНИТУ (КХТИ) Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов завоевали бронзовую медаль в компетенции «Мобильная робототехника». Золотую медаль выиграл студент технического колледжа имени В.Д. Поташова в Набережных Челнах Айдар Минеев в компетенции «Изготовление прототипов».