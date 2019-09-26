В Казани арестовали вип-регистратора Зайдуллину
До 24 ноября под домашний арест отправил сегодня Советский суд Казани задержанную по «делу БТИ» замглавы Управления Росреестра. В перерыве Ада Зайдуллина заявила «Реальному времени»: «Это оговор, однозначно суд примет решение в мою пользу».
Напомним, Зайдуллину задержали двое суток назад, вчера ей предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества и двум эпизодам подстрекательства к превышению полномочий. Вину она не признала.
На заседании адвокаты обвиняемой огласили внепроцессуальное обращение к суду главы управления Росреестра Азата Зяббарова. Он также придерживается версии оговора со стороны недобросовестных сотрудников Росреестра.
Подробности — в репортаже «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьНедвижимостьЭкономикаФинансы Татарстан
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