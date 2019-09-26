«Могла стать жертвой оговора»: глава Управления Росреестра РТ заступился за обвиняемого зама
Глава Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров направил письмо в адрес суда. Он сомневается в виновности своего зама Ады Зайдуллиной и просит не избирать ей меру пресечения в виде ареста.
Письмо Зяббарова огласил на заседании по мере пресечения Зайдуллиной ее адвокат Игорь Гатауллин в Советском райсуде Казани. Главный регистратор республики уверяет — за время длительной работы Зайдулллина «зарекомендовала себя только с положительной стороны», «неоднократно поощрялась грамотами правительства РФ».
Азат Зяббаров пишет: «Его заместителя «отличает требовательность к сотрудникам», из-за которой «она могла стать жертвой оговора со стороны тех сотрудников Росреестра, которые были уволены за противоправные действия». Из письма следует — в Росреестре самостоятельно выявили незаконную регистрацию двух объектов недвижимости сотрудником Шпагоновым, который не находился в подчинении Зайнуллиной.
Ранее на заседании следователь второго отдела Следкома РТ Елена Ахметзянова просила заключить замруководителя Управления Росреестра РТ Зайдуллину в СИЗО до 24 ноября.
Представитель прокуратуры Лейсан Нуреева поддержала ходатайство следователя. Адвокаты и сама обвиняемая просили отказать.
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