На стенах Казанского кремля организуют световое шоу в честь 100-летия Татарстана

С 21 по 23 августа в вечерние часы на Спасской башне кремля будет организовано тематическое световое шоу, посвященное 100-летию Татарстана. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции, посвященной культурной программе чемпионата WorldSkills в Казани.

В качестве звукового сопровождения шоу будут использовать произведения татарских классиков и современных композиторов, в том числе произведение «Легенда о Сююмбике». Видеоряд включит фотографии экспозиций казанский музеев.

Также на пресс-конференции сообщили, что в дни проведения чемпионата Worldskills, с 18 по 27 августа, все музеи Казанского кремля продлят время работы до 9 часов вечер.