На дорогах Уфы появились новые знаки ограничения скорости

В Уфе на мостах и путепроводах установили новые знаки ограничения скорости.

Это связано с тем, что в ночное время из-за низкой температуры в местах повышенной влажности образуется гололед.

Чтобы избежать аварий, ГИБДД и муниципалитет города приняли решение об ограничении движения до 40 км/ч. Установлены соответствующие дорожные знаки — 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», 1.15 «Скользкая дорога», передает пресс-служба мэрии Уфы.

Ранее дороги в Башкирии замело снегом. Сообщалось, что на участке трассы Уфа — Белорецк под названием «тещин язык» вышло три снегоуборочных машины. Кроме того, этот участок дороги находился под контролем 28 пожарно-спасательных отрядов.

