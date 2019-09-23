В Башкирии на «тещином языке» бульдозеры разгребают последствия снегопада
Сегодня, 23 сентября, в Белорецком районе Башкирии выпал снег. На трассе Уфа — Белорецк», на участке под названием «тещин язык», вышли три снегоуборочные машины.
Кроме того, на этом участке дороги работают 28 пожарно-спасательных отрядов.
«Движение в штатном режиме, затруднения движения нет. Сообщений о нарушении электроснабжения не поступало», — сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Ранее в соцсетях появились видео заснеженных трасс. Сильный снегопад фиксируют преимущественно в горных районах республики. Снег также приводит к пробкам на некоторых трассах в этих районах.
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