В Башкирии на «тещином языке» бульдозеры разгребают последствия снегопада

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Сегодня, 23 сентября, в Белорецком районе Башкирии выпал снег. На трассе Уфа — Белорецк», на участке под названием «тещин язык», вышли три снегоуборочные машины.

Кроме того, на этом участке дороги работают 28 пожарно-спасательных отрядов.

«Движение в штатном режиме, затруднения движения нет. Сообщений о нарушении электроснабжения не поступало», — сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Ранее в соцсетях появились видео заснеженных трасс. Сильный снегопад фиксируют преимущественно в горных районах республики. Снег также приводит к пробкам на некоторых трассах в этих районах.

