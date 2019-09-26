Китайская компания может вложить $400 млн в создание производства минудобрений в Татарстане
Китайская химическая компания Sichuan Golden Elephant Sincerity Chemica изучает возможность открыть производство химической продукции и минеральных удобрений в особой экономической зоне «Алабуга». Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
Компания готова инвестировать $400 млн и создать 500 рабочих мест. В год предприятие хочет выпускать 80 тыс. тонн меламина, 200 тыс. тонн аммиака, 460 тыс. тонн карбамида, пишет «Интерфакс».
Ранее глава СДС «Азот» Роман Троценко заявил, что завод по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний» из Татарстана требует 12 млрд рублей дополнительных вложений.ПромышленностьАгропром
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