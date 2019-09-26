Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга «Медиалогии» по майским указам

Татарстан занял второе место в рейтинге компании «Медиалогия» по упоминаемости регионов в контексте майских указов президента России Владимира Путина.

Первую строчку рейтинга занял Краснодарский край с медиаиндексом 23 361,9 балла. Этот показатель у республики составил 22 981, 6. Тройку лидеров замыкает Башкортостан с медиаиндексом 22 109, 4.

Отмечается, что в Татарстане в январе — июне 2019 года введено в эксплуатацию 1,43 миллиона квадратных метров жилья, это 58,8% от плана на текущий год по федеральному проекту «Жилье». Это стало известно во время совещания по реализации нацпроекта, в котором участвовал зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко. Также сообщалось, что в рамках проекта по оздоровлению Волги, республика планирует поднять со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ 21 затопленное судно.

Башкирия оказалась в центре внимания потому, что показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению граждан из аварийного жилья в Башкирии на 2019 год оказался перевыполнен в четыре раза. Кроме того, стало известно, что на создание модельных библиотек Башкирия получит 20 млн рублей из федерального бюджета. Средства регион получит из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». Помимо этого, республика выплатила 13 компаниям 7,7 млн рублей за транспортные расходы. Таким образом предприятиям возмещают затраты за транспортировку продукции за рубеж.

В рейтинг также вошли следующие регионы ПФО: Нижегородская область (21 802,1), Самарская область (17 949,4) и Удмуртия (15 531,2).