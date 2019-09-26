Модели Playboy предложили возглавить пресс-службу ростовской мэрии

Фото: Соцсети

Фотомодель Мария Лиман, получившая известность как звезда Playboy и «самая красивая болельщица ЧМ-2018», получила предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова-на-Дону.

«Не так давно я получила приглашение от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я все же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова. Только есть одно маленькое «но». Этим летом я переехала жить в Англию. Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придется сделать выбор между Ростовом и Лондоном», написала девушка в своем инстаграм-блоге.

Ростовские СМИ сообщают, что глава регионального отделения ЛДПР Евгений Федяев решил предложить Лиман должность пресс-секретаря мэрии ради экономии. По его словам, модель, у которой больше полумиллиона подписчиков в Instagram, могла бы публиковать информацию о работе городской администрации у себя на странице и тем самым сберечь деньги, которые тратятся на освещение деятельности в СМИ.

Точно так же депутат предлагал назначить главным архитектором города победительницу конкурса «Мисс Россия-2019» Алину Санько, которая учится на архитектора и неоднократно побеждала в профессиональных конкурсах.

Ранее стало известно, что для журнала Playboy снялись две девушки из Казани — вожатая детского лагеря и юрист.