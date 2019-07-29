Казанская вожатая детского лагеря и юрист снялись для журнала Playboy

В традиционном конкурсе «Девушка года» эротического журнала Playboy приняли участие 19-летняя Рада Романова и 35-летняя Резеда Самигуллина, обе — жительницы Казани.

В разделе конкурса «о себе» Романова сообщает, что учится на преподавателя начальных классов и работает вожатой в детском лагере. «Мне очень нравится заниматься всесторонним развитием детей, это воодушевляет», — пишет она. Самигуллина лишь сообщила о своем роде деятельности — она юрист.

На странице конкурса также описаны основные параметры участниц — 89/60/92 у Романовой и 88/65/90 у Самигуллиной

Напомним, на минувшей неделе Челнинский крановый завод опубликовал новые страницы эротического календаря.

