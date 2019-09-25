Более 100 татарстанских фермеров получили гранты от 2 до 4 млн рублей

Фермеры 36 муниципальных районов Татарстана получат гранты Минсельхозпрода РТ на сумму более 312 млн рублей. В конкурсе на предоставление грантов по проекту «Агростартап» приняли участие 132 фермера, 103 из них стали обладателями грантов в размере от 2 до 4 млн рублей.

Больше всего победителей из Мамадышского (8), Азнакаевского и Тюлячинского районов (по 6).

Грантополучатели будут реализовывать преимущественно проекты животноводческого направления по мясному и молочному скотоводству, коневодству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, производству товарной рыбы, а также по выращиванию плодовых и ягодных культур, производству зерновых, зернобобовых и кормовых культур, сообщает пресс-служба министерства.

Ведомство предупреждает, что обеспечивает контроль за целевым расходованием грантов.

Проект по поддержке фермеров «Агростартап» с бюджетом в 37 млрд рублей запустили в Татарстане в августе. Часть средств из общего бюджета проекта направят на поддержку КФХ, часть — на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК).