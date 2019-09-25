В Татарстане сотрудникам агрофирмы задержали зарплату почти на полгода — видео

Сотрудникам агрофирмы «Камская» в Камско-Устьинском районе Татарстана не выплачивают зарплату — некоторым свыше пяти месяцев. Как передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, общая сумма долга уже превысила 10 млн рублей.

Сегодня свыше 40 сотрудников этой компании написали заявления о том, что отказываются работать, пока им не выплатят зарплату.

Сотрудники рассказали, что проблемы начались еще весной, когда они работали в агрохозяйстве «Тиньковское». Тогда они написали заявления в прокуратуру, и на директора завели уголовное дело. Позже, в июле, хозяйство поменяло юрлицо, но задержки продолжились.

В разговоре с журналистами и собственными сотрудниками директор агрофирмы «Камская» Раис Гайнутдинов объяснил ситуацию необхоимостью вложить много денег в технику и на покупку ГСМ. Он заверил, что за июль и август сотрудников рассчитают в ближайшие дни. Бухгалтер начал выдавать зарплату прямо в процессе визита журналистов.



Ранее в сентябре после вмешательства прокуратуры два сельхозпредприятия РТ выплатили более 2 млн рублей долга по зарплате.

