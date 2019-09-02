После вмешательства прокуратуры два сельхозпредприятия РТ выплатили более 2 млн рублей долга по зарплате

Прокуратура Кукморского района Татарстана выявила факты невыплаты зарплаты в сельскохозяйственных предприятиях ООО «Новая Жизнь» и ООО «Уныш». Руководство предприятий задолжало 214 работникам за июнь — июль 2019 года более 2 млн рублей.

С целью восстановления нарушенных прав граждан местная прокуратура внесла в адрес руководителей указанных предприятий представления. В настоящее время нарушения закона устранены — причитающаяся заработная плата работникам выплачена в полном объеме, сообщает прокуратура Татарстана.

ООО «Новая Жизнь» зарегистрировано в Кукморском районе, руководителем и бенефициаром компании является Фанзиль Мухаметзянов. Других компаний за Мухаметзяновым не числится, данных по выручке и прибыли компании в открытом доступе нет.

С названием ООО «Уныш» в Татарстане зарегистрировано более 10 фирм. О какой из них идет речь в сообщении прокуратуры, неясно.

Напомним, ранее после проверки Минтруда РТ агрофирма Дрожжановского района погасила задолженность по зарплате в 2,4 млн рублей перед 176 работниками.